Янчук считает, что теннисисту Хачанову будет сложно восстановиться к US Open

В последнее время теннисист стал лучше играть в решающие моменты, подчеркнул заслуженный тренер России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Российскому теннисисту Карену Хачанову будет сложно успеть полноценно восстановиться к Открытому чемпионату США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Хачанов пропустил Уимблдон и последующие за ним турниры из-за стрессового перелома. 29 июля он впервые опубликовал видео в своих социальных сетях с тренировки на корте, однако затем снялся с турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в мексиканском Лос-Кабосе и канадском Торонто.

"Я думаю, что Хачанову будет трудно полноценно восстановиться к US Open, - сказал Янчук. - У него осталось не так много времени, плюс он пропускает турниры один за одним. С другой стороны, в последнее время он заметно прибавил, стал лучше играть в решающие моменты, так что, даже если он будет играть, вполне может показать неплохой результат".

Хачанову 27 лет, он занимает 11-е место в рейтинге ATP, на его счету четыре титула под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до полуфинала - на Открытых чемпионатах США (2022) и Австралии (2023). В 2021 году он стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а также обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

Открытый чемпионат США является последним в сезоне турниром Большого шлема и пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.