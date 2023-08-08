Матч Кубка России ЦСКА - "Факел" начнется с минуты молчания в память о Мандрыкине

Игра пройдет 9 августа в Москве

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Матч второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу между ЦСКА и воронежским "Факелом" начнется с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

"Матч Фонбет - Кубка России ЦСКА - "Факел" начнется с минуты молчания в память о Вениамине Мандрыкине", - сообщили в службе коммуникаций РФС.

Матч между ЦСКА и "Факелом" пройдет 9 августа на "ВЭБ-Арене" и начнется в 18:30 мск.

6 августа пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти Мандрыкина в возрасте 41 года. В пресс-службе ЦСКА сообщили ТАСС, что клуб планирует начать матч с "Факелом" с минуты молчания в память о голкипере.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.