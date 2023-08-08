Рожков сообщил, что оргкомитет Паралимпиады направил в ПКР запрос о составе делегации

Специалисты организации ведут работу по расчету предполагаемого состава делегации, отметил глава Паралимпийского комитета России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Организационный комитет летних Паралимпийских игр в Париже направил в Паралимпийский комитет России (ПКР) запрос на предоставление информации о предварительном количественном составе делегации на соревнования. Об этом ТАСС сообщил президент ПКР Павел Рожков.

"В адрес ПКР поступило письмо от организационного комитета Паралимпиады в Париже по вопросу предоставления информации о предварительном количественном составе команды на предстоящие Игры. В настоящее время специалисты ПКР и всероссийских федераций, развивающих паралимпийские виды спорта, ведут работу по расчету предполагаемого состава делегации, с учетом текущей обстановки, связанной с прохождением квалификации. Из 22 видов спорта 10 управляются олимпийскими международными федерациями, в настоящее время полностью в допуске к квалификационным соревнованиям отказали федерации по конному спорту и бадминтону. С остальными мы с нашими олимпийскими федерациями отрабатываем условия допуска, четыре вида спорта управляются Международным паралимпийским комитетом - это плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг и пулевая стрельба, по ним мы также не допущены к соревнованиям. Восемь видов спорта входят в управление паралимпийских федераций. Они оглядываются на МПК и не принимают никаких решений" - заявил Рожков.

"По двум наиболее медалеемким видам спорта - плавание и легкая атлетика - российские паралимпийцы, лицензированные Международным паралимпийским комитетом, выступая на летних Играх паралимпийцев получат рейтинговые квалификационные очки, на основании которых проходит отбор на Игры в Париже" - добавил он.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на международные соревнования будет рассмотрен 27 сентября на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета.