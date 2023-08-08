Бывшего футболиста ЦСКА Мандрыкина похоронят на Химкинском кладбище

О смерти Вениамина Мандрыкина стало известно 6 августа, ему был 41 год

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Бывшего вратаря ЦСКА и сборной России по футболу Вениамина Мандрыкина похоронят 10 августа на Химкинском кладбище. Об этом ТАСС сообщила его сестра Жанна Мандрыкина.

"Похороны пройдут в четверг на Химкинском кладбище", - сказала Жанна Мандрыкина.

6 августа пресс-служба ЦСКА сообщила о смерти Мандрыкина в возрасте 41 года.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин также выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.