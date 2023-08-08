Евгений Миронов назвал интересной идею снять фильм про шахматиста Алехина

Народный артист России отметил, что в его планы пока не входит работа об отечественных спортсменах

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Народный артист России Евгений Миронов считает интересной идею снять фильм про четвертого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина. Об этом он сообщил ТАСС.

"В мои планы это пока не входит, - сказал Миронов, отвечая на вопрос, не собирается ли он в ближайшее время стать продюсером фильма о ком-то из великих отечественных спортсменов и тренеров или сыграть в картине главного героя. - Достоин ли шахматист Александр Алехин того, чтобы про него сняли фильм? Мне нужно прочитать книги о нем, хотя, конечно, я многое и сейчас знаю. Но это действительно интересно, спасибо большое за идею".

Родившийся в 1892 году в Москве Алехин является первым чемпионом РСФСР по шахматам, этот титул он завоевал в 1920 году. Годом позже Алехин принял решение покинуть родину и переехал во Францию, за которую выступал до конца жизни. В 1927 году он стал чемпионом мира после победы над Хосе Раулем Капабланкой, а в 1929 и 1934 годах дважды защитил этот титул. В 1935 году Алехин проиграл Максу Эйве, но двумя годами позже взял реванш у шахматиста из Нидерландов и вернул себе звание чемпиона мира, которое удерживал до своей кончины в марте 1946 года.

После нападения гитлеровской Германии на Францию в 1940 году Алехин добровольцем пошел во французскую армию, однако после ее быстрого поражения стал искать возможности покинуть оккупированную страну. Чтобы получить разрешение уехать из Франции, Алехин согласился на некоторое сотрудничество с Германией, что в итоге серьезно сказалось на его репутации. Он несколько лет играл в турнирах, организованных нацистами, что впоследствии привело к бойкоту многими журналистами. Чемпион мира умер 25 марта 1946 года в гостинице португальского Эшторила за столом с расставленными фигурами, спустя 10 лет его прах был перенесен на кладбище Монпарнас в Париже, на церемонии перезахоронения присутствовала делегация из СССР.

В 1980 году на киностудии "Мосфильм" был снят художественный фильм "Белый снег России", в котором рассказывается о жизни Алехина после того, как он стал чемпионом мира. Фильм снят режиссером Юрием Вышинским на основе романа "Белые и черные", написанного международным гроссмейстером Александром Котовым, главного героя сыграл Александр Михайлов.