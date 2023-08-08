8 августа, 13:35,
обновлено 8 августа, 13:49
Бокс

Боксерский поединок между Бетербиевым и Смитом пройдет 13 января

Бой пройдет в Квебеке

ТАСС, 8 августа. Поединок между чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Каллумом Смитом пройдет 13 января 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба промоутерской компании Top Rank в соцсети X ("икс", ранее Twitter).

Поединок пройдет в канадском Квебеке.

Изначально поединок должен был пройти 19 августа, однако 30 июля стало известно о его переносе из-за проблем со здоровьем у россиянина.

На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. Смиту 33 года, в его активе 29 побед (21 нокаутом) и 1 поражение.

В новость внесена правка (16:49 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде. 

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