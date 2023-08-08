Тренер сборной России ждет более жесткой игры от иранских баскетболистов во втором матче

В первом матче россияне победили со счетом 72:59

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Иранские баскетболисты должны показать более жесткую игру против сборной России во втором товарищеском матче. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской команды Зоран Лукич.

"В Пермь на матчи со сборной Ирана прилетело 16 игроков, так что завтра точно будет ротация. Минимум четыре новых игрока сыграют. Наша задача посмотреть всех в деле. Ожидаем, что сборная Ирана будет жестче играть, чем в первой игре", - сказал Лукич.

"Вчера начали матч очень неплохо, контролировали игру, а потом были спады. И вовремя них я дал игрокам возможность самим делать определенные выводы и выходить из этого. Потому что был бы это чемпионат мира, я бы точно брал тайм-ауты", - добавил главный тренер российской команды.

7 августа сборная России со счетом 72:59 победила команду Ирана в товарищеском матче.

Второй матч команд состоится 9 августа.