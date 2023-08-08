"Авангард" обыграл "Адмирал" на предсезонном хоккейном турнире в Сочи

"Авангард" выиграл со счетом 5:2

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Омский хоккейный клуб "Авангард" со счетом 5:2 обыграл владивостокский "Адмирал" в матче предсезонного турнира "Лига ставок - Sochi Hockey Open". Соревнования проходят в Сочи.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Игорь Гераськин (19-я минута), Глеб Трикозов (24, 60), Кирилл Панюков (44), Дмитрий Соловьев (54). У проигравших отличились Павел Варфоломеев (18), Иван Емец (35).

7 августа "Адмирал" досрочно стал победителем турнира. Всего "Адмирал" провел 4 матча и набрал 6 очков. На втором месте идет "Авангард" (5 очков). Третью строчку занимает "Сочи" (4 очка), далее идут петербургский СКА (3) и сборная России среди игроков не старше 23 лет (2).

В заключительном матче турнира 8 августа СКА сыграет со сборной России среди игроков не старше 23 лет. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.