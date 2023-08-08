Перенесенный матч Лиги чемпионов между АЕКом и загребским "Динамо" пройдет 19 августа

Изначально встреча должна была пройти 8 августа, однако была перенесена из-за из-за драки болельщиков

ТАСС, 8 августа. Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между греческим АЕКом и хорватским "Динамо" из Загреба пройдет 19 августа. Об этом сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально встреча должна была пройти 8 августа, однако позднее она была перенесена из-за из-за драки болельщиков. Греческий телеканал ERT-1 сообщал, что поздно вечером 7 августа в Афинах произошла массовая драка между болельщиками АЕКа и "Динамо", в результате которой 1 человек погиб, 8 были ранены, 96 - арестованы. Болельщики "Динамо" оказались в Греции, несмотря на запрет УЕФА. Согласно информации полиции, группа из 150-200 организованных болельщиков "Динамо" прибыла в понедельник в Грецию на автобусах и машинах.

Победитель двухматчевого противостояния между АЕКом и "Динамо" в раунде плей-офф встретится с действующим чемпионом Бельгии "Антверпеном".