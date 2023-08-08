Махонин и Кириленко приняли участие в матче к 100-летию пермского баскетбола

На паркет также выходили президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, бывшие баскетболисты "Урал-Грейта", сборной России и представители местного бизнеса.

МОСКВА, 8 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч, приуроченный к 100-летию пермского баскетбола, прошел в Перми. В нем приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также бывшие баскетболисты "Урал-Грейта", сборной России, представители местного бизнеса.

Победу со счетом 106:98 одержала команда "300 лет Перми", за которую играли Махонин (20 очков) и Кириленко (24). Встреча прошла в ДС "Молот".

Перед игрой Махонин, Кириленко и Кущенко приняли участие в открытии баскетбольной площадки в одном из дворов Перми. "Главное, чтобы ребята росли здоровыми и счастливыми. Хочется, чтобы всегда был спорт в этом дворе", - сказал Махонин, обращаясь к юным баскетболистам.

"Объект великолепный, уверен, огромное количество детей будет играть здесь. Уверен, найдем в таком дворе звездочку, которая будет играть сперва в "Парме" (команда Единой лиги ВТБ из Пермского края - прим. ТАСС), а потом - в сборной", - отметил Кириленко.