Футболист "Спартака" Литвинов пропустит матч против "Пари НН" из-за повреждения

Полузащитник отметил, что будет готов к матчу четвертого тура РПЛ против "Урала"

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Руслан Литвинов пропустит матч второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против клуба "Пари Нижний Новгород" из-за повреждения. Об этом он рассказал журналистам.

"Просто пропускаю матч, - сказал Литвинов. - Можно сказать, что связано с повреждением. Были небольшие проблемы. Сейчас решили не рисковать. К Екатеринбургу буду готов".

Литвинов сыграл порядка 80 минут в матче третьего тура Мир - Российской премьер-лиги с "Рубином" в Казани (4:1). В четвертом туре "Спартак" 11 августа на выезде встретится с екатеринбургским "Уралом".