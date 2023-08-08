"Локомотив" одержал вторую победу подряд в Кубке России по футболу

Железнодорожники со счетом 1:0 обыграли казанский "Рубин"

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Московский "Локомотив" со счетом 1:0 победил казанский "Рубин" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани.

Единственный гол на 64-й минуте забил Владислав Сарвели. 25-летний нападающий впервые отличился за "Локомотив", он перешел в московскую команду перед началом сезона-2023/24 из "Сочи".

Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме впервые с осени 2022 года вышел на поле. В последний раз он участвовал в матче 29 октября в игре чемпионата России против ЦСКА (0:1).

В другом матче группы B екатеринбургский "Урал" дома со счетом 1:0 обыграл "Ростов". В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (6 очков), вторым идет "Урал" (3), третьим - "Ростов" (3). Замыкает таблицу "Рубин", не набравший очков. В матче третьего тура "Локомотив" 30 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Рубин" 29 августа примет "Урал".

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В суперфинале Кубка России сезона-2022/23 красно-синие обыграли "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз. Больше всего титулов у "Локомотива" (9).