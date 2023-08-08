Привалова уверена, что Игры стран СНГ останутся в памяти молодых российских легкоатлетов

Российская команда по легкой атлетике выиграла общемедальный зачет Игр стран СНГ

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Вице-президент Всероссийской федерации легкой атлетики Ирина Привалова уверена, что участие в Играх стран СНГ навсегда останется в памяти молодой команды российских легкоатлетов. Об этом Привалова рассказала ТАСС.

Российская команда по легкой атлетике выиграла общемедальный зачет Игр стран СНГ, на втором месте расположилась сборная Белоруссии, на третьем - команда Узбекистана.

"Уверена, этот старт останется с ними на всю жизнь. Я говорю это, потому что сама в этом же возрасте побывала на первом международном старте, по сей день его помню, - рассказала Привалова. - Это ребята из разных регионов, которые прошли отбор на чемпионате страны. Когда они приехали готовиться в Новогорск, увидели эти прекрасные стадионы, гостиницу, тренажерные залы, начали тренироваться с такой силой, что их даже приходилось останавливать. А когда они получали экипировку с национальной символикой, у некоторых даже слезы были".

"Для всех ребят это первый в жизни международный старт. Да, мы ждали победы, но такого количества золотых наград, честно говоря, не могли предсказать - хороший результат в хорошем соперничестве", - отметила Привалова.