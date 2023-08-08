Главный тренер "Локомотива" надеется, что Дзюба скоро приступит к работе с командой

Футболист пропустил матч Кубка России против "Рубина"

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба решает проблемы со здоровьем и в ближайшее время должен приступить к работе с командой. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Михаил Галактионов.

"Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штат работает над этим. Мы очень надеемся, что в скором времени Артем приступит к работе с командой и будет помогать нам в рамках чемпионата", - сказал Галактионов.

Московский "Локомотив" со счетом 1:0 победил казанский "Рубин" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла в Казани. Дзюба пропустил матч.

Галактионов также поделился эмоциями после победы. "Определенные нити в первом тайме были утеряны, но после изменений в перерыве забрали преимущество. Только в концовке "Рубин" стал более активно использовать вертикальный футбол, нам пришлось непросто в обороне, но самое главное, все это было без конкретных голевых эпизодов", - отметил наставник "Локомотива".