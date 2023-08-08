8 августа, 18:16
Футбол в России

Гендиректор "Локомотива" сообщил, что клуб имеет предложения по трансферу ряда футболистов

По словам Владимира Леонченко, в команде рассчитывают на игроков, которые есть в составе

КАЗАНЬ, 8 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" имеет предложения по трансферам многих игроков. Об этом журналистам рассказал гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко.

"По трансферам не готов комментировать, потому что есть предложения по многим футболистам. Что касается приобретений, то трансферное окно еще работает, мы рассчитываем на тех, кто в команде", - сказал Леонченко.

Трансферное окно в России действует до 14 сентября, в большинстве европейских чемпионатов оно закрывается в конце августа - начале сентября. 

Теги:
Российский футбол
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