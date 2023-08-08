Чемпион Игр СНГ легкоатлет Попов считает, что улучшил свой результат за счет конкуренции

Никита Попов выиграл золото на дистанции 600 метров

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Молодой российский легкоатлет Никита Попов, выигравший золото Игр стран СНГ в Белоруссии, смог улучшить свой личный результат за счет высокой конкуренции с иностранными соперниками. Таким мнением спортсмен поделился с ТАСС.

Российская команда по легкой атлетике выиграла общемедальный зачет турнира, на втором месте расположилась сборная Белоруссии, на третьем - команда Узбекистана. Попов принес золото в копилку сборной победой на дистанции 600 метров.

"Конечно, мне очень хочется повторить это опыт, - сказал Попов. - Это большая разница - внутрироссийские и международные старты. Здесь для меня много незнакомого, необычного. Например, когда я выхожу, не знаю кто как бегает, ты это только на дорожке понимаешь. До этого у меня были только всероссийские старты, но на них не получалось показать такой результат, а международный уровень добавляет волнения, которое помогает побеждать и улучшаться".