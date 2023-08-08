Чемпионка Игр стран СНГ Иванова перед победой загадала желание пробежаться с флагом России

Спортсменка стала первой в забеге на дистанции 600 м

МИНСК, 8 августа. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Екатерина Иванова перед выходом на финальный забег на дистанции 600 м на Играх стран СНГ загадала выиграть и пробежаться по национальному олимпийскому стадиону "Динамо" с российским флагом. Об этом спортсменка рассказала ТАСС после победы на дистанции.

Российская команда по легкой атлетике выиграла медальный зачет, на втором месте сборная Белоруссии, на третьем - команда Узбекистана.

"Я очень рада, что нам удалось выступить на международных соревнованиях, - рассказала ангарская спортсменка. - Перед выступлением я в голове держала, что мне очень хочется выиграть и выйти на стадион с нашим российским флагом. И в итоге мне удалось даже улучшить свой личный результат".

"Наверное, главное, чем запомнятся для меня эти Игры, - новыми друзьями, новыми знакомствами. И новым уровнем турниров - это наш первый подобный опыт, такое не забывается", - подчеркнула Иванова.