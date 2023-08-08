Хоккеисты СКА проиграли сборной России среди игроков до 23 лет на турнире в Сочи

Сборная России выиграла в серии буллитов

СОЧИ, 8 августа. /ТАСС/. Петербургский хоккейный клуб СКА по буллитам уступил сборной России (среди игроков до 23 лет) на предсезонном турнире в Сочи.

Основное время и овертайм завершились со счетом 5:5. Заброшенными шайбами в составе СКА отметились Илья Федотов (11-я минута, 36), Брендан Лайпсик (13), Эмиль Галимов (15) и Иван Демидов (23), у российской сборной голы на счету Семена Девидова (11), Семена Синяткина (28) и Дмитрия Каталевского (41, 43).

Сборная России одержала вторую победу на турнире, до этого команда сумела победить омский "Авангард" (4:3, после буллитов). СКА завершил соревнования с одной победой - петербургский клуб взял верх над "Сочи" (6:4).

Данный матч завершил предсезонный турнир в Сочи, победителем которого стал "Адмирал" из Владивостока.