Имеющего гражданство России футболиста Ондуа не пустили в Шотландию на матч Лиги чемпионов

У игрока швейцарского "Серветта" возникли проблемы с британской визой перед матчем против шотландского "Рейнджерс"

ТАСС, 8 августа. Камерунский полузащитник швейцарского футбольного клуба "Серветт" Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство, пропустит первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов с шотландским "Рейнджерс" из-за проблем с британской визой. Об этом сообщила пресс-служба команды из Швейцарии.

Встреча пройдет 9 августа в шотландском Глазго. Ответная игра пройдет в Швейцарии 15 августа.

"Значительных усилий, приложенных клубом и его агентом, а также в сотрудничестве с федерацией футбола Шотландии, было недостаточно. Клуб сожалеет об этой ситуации и оказывает поддержку своему игроку и команде, которой придется выступать без основного футболиста по неспортивным причинам", - говорится в заявлении.

Ондуа 27 лет, он с ранних лет жил в России, выступал за молодежные команды московских "Локомотива" и ЦСКА, играл в махачкалинском "Анжи". На чемпионате мира 2022 года в Катаре Ондуа провел два матча, он играл в бутсах с российским и камерунским флагами, за что подвергся осуждению со стороны западных СМИ. За "Серветт" игрок выступает с июля, также он защищал цвета клуба с 2019 по 2021 годы. До этого полузащитник играл в составе германского "Ганновера".