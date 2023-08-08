С "Челси" могут снять очки после расследования незаконных сделок при Абрамовиче

По данным The Times, расследование будет включать проверку многомиллионных платежей в пользу секретных офшорных компаний

ТАСС, 8 августа. Английская премьер-лига (АПЛ) проводит расследование сделок, совершенных футбольным клубом "Челси", когда владельцем команды был российский предприниматель Роман Абрамович. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, расследование будет включать проверку многомиллионных платежей в пользу секретных офшорных компаний. Расследование началось после того, как новые владельцы "Челси" сообщили АПЛ, Футбольной ассоциации Англии (FA) и Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о ряде финансовых транзакций в период между 2012 и 2019 годами, которые были обнаружены в процессе поглощения. Несмотря на то, что возможные нарушения были совершены при предыдущем владельце, клуб может столкнуться с санкциями со стороны АПЛ - штрафами и снятием очков.

Помимо платежей офшорным компаниям, под пристальным вниманием находится как минимум один платеж семье одного из игроков команды. Источники, знакомые с делом, сообщили, что были выявлены платежи примерно шести офшорным компаниям, которые, как полагают, были связаны с трансфером игроков. Предполагается, что выплаты не были зарегистрированы в годовой финансовой отчетности клуба перед АПЛ, FA и УЕФА. Некоторые из компаний были связаны с футбольными агентами и посредниками, но источники, знакомые с ситуацией, говорят, что установить, кто стоит за другими компаниями, не удалось. Предполагается, что некоторые сделки связаны с Россией.

После включения Абрамовича в санкционные списки правительства Великобритании в марте 2022 года совет АПЛ отстранил его от управления "Челси". Клуб был выставлен на продажу в марте 2022 года, контроль над командой был передан попечителям ее благотворительного фонда. "Челси" был куплен консорциумом во главе с американским бизнесменом Тоддом Боэли за 4,25 млрд, сделка была зарегистрирована британскими госорганами в мае 2022 года.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн (около $233 млн по курсу на тот момент) у англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выигрывал суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.