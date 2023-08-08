"Спартак" обыграл "Пари Нижний Новгород" со счетом 5:4 в матче Кубка России по футболу

Решающий гол в конце второго тайма забил Квинси Промес

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 5:4 в домашнем матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России.

В составе "Спартака" отличились Леон Классен (9-я минута), Данил Пруцев (15), Павел Мелешин (36), Михаил Игнатов (81) и Квинси Промес (89). У "Пари НН" голами отметились Тимур Сулейманов (29, 55 - с пенальти), Эдгар Севикян (46) и Виктор Александров (50). На 53-й минуте полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поразил ворота "Пари НН", но главный арбитр встречи Сергей Цыганок после вмешательства видеоассистента рефери (VAR) отменил его гол и назначил пенальти в ворота красно-белых, который реализовал Сулейманов. Судья посчитал, что в предшествовавшем голу Зиньковского эпизоде защитник красно-белых Даниил Хлусевич сыграл рукой в своей штрафной.

Первый матч за "Спартак" провел молдавский защитник Олег Рябчук, он вышел на замену на 58-й минуте. О подписании контракта с 25-летним футболистом красно-белые объявили 7 августа. Он перешел в московскую команду из греческого "Олимпиакоса".

Другие команды группы D - московское "Динамо" и "Краснодар" - проведут матч второго тура 9 августа в Москве. В турнирной таблице лидирует "Спартак" (6 очков), вторым идет "Пари НН" (2), третьим - "Динамо" (1), четвертым - "Краснодар" (0). В третьем туре "Спартак" 29 августа примет "Динамо", "Пари НН" в этот же день дома сыграет с "Краснодаром".

Действующим обладателем трофея является московский ЦСКА. В суперфинале Кубка России сезона-2022/23 красно-синие обыграли "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз. Больше всего титулов у московского "Локомотива" (9).