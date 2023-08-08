Футболист Ондуа назвал грустным пропуск матча Лиги чемпионов не по спортивным причинам

Ранее пресс-служба швейцарского клуба "Серветт" сообщила, что Гаэль Ондуа, который имеет российское гражданство, не сможет принять участие в матче против "Рейнджерс", так как ему не успели сделать британскую визу

ТАСС, 8 августа. Пропуск первого матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов против шотландского футбольного клуба "Рейнджерс" из-за проблем с британской визой является грустным фактом для камерунского полузащитника швейцарского "Серветта" Гаэля Ондуа. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Ранее пресс-служба швейцарского клуба сообщила, что Ондуа, который имеет российское гражданство, не сможет принять участие в матче против "Рейнджерс", так как ему не успели сделать британскую визу.

"Друзья, всем спасибо за поддержку. Это, конечно, очень грустно, что не могу помочь своей команде в важной выездной игре против "Рейнджерс". Тем более, не по спортивным причинам. Но с вашей поддержкой я унывать точно не буду", - сказал Ондуа.

Встреча в шотландском Глазго пройдет 9 августа. Ответная игра пройдет в Швейцарии 15 августа.