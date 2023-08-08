Юран считает, что футболисты "Пари НН" заслужили ничью в матче против "Спартака"

Нижегородский клуб уступил со счетом 4:5 в игре второго тура Кубка России

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Футболисты "Пари Нижний Новгород" наиграли на ничью по итогам матча второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России против московского "Спартака". Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер нижегородской команды Сергей Юран.

Во вторник "Пари НН" проиграл "Спартаку" на выезде со счетом 4:5.

"Классный матч получился, теперь про "Пари НН" не скажут, что мы ставим автобус или троллейбус, хотя это называется организованная оборона. В первом тайме мы "зашли к себе в штрафную" и поплатились, во втором - раскрепостились, попросил [игроков в перерыве] получить удовольствие от футбола. В целом парни молодцы, я могу простить ошибку, но безволие и бесхарактерность - это не про мою команду. Конечно, есть внутренняя недосказанность. Мне кажется, на ничью мы наиграли", - сказал Юран.

В турнирной таблице группы D лидирует "Спартак" (6 очков), вторым идет "Пари НН" (2), третьим - московское "Динамо" (1), четвертым - "Краснодар" (0). Свой матч второго тура "Динамо" и "Краснодар" проведут 9 августа в Москве. В третьем туре "Спартак" 29 августа примет "Динамо", "Пари НН" в этот же день дома сыграет с "Краснодаром".