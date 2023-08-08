Роман Ротенберг рассказал, что может сыграть на турнире ФХР по хоккею 3х3

Соревнования пройдут 10 августа

ТАСС, 8 августа. Главный тренер хоккейного клуба СКА Роман Ротенберг, а также несколько игроков команды, выступавшие на турнире в Сочи, планируют принять участие в чемпионате Федерации хоккея России (ФХР) по хоккею 3х3. Об этом журналистам сообщил Ротенберг.

Соревнования пройдут 10 августа, в них примут участие команды "Сочи", "Краснодар", "Крым" и "Ростов-на-Дону". Участники проведут 10 матчей, в рамках турнира пройдут групповой этап и плей-офф. Призовой фонд турнира составит 2 млн рублей. Вырученные средства будут направлены на развитие детско-юношеского хоккея.

"Думаю, все наши молодые звезды сыграют: Иван Демидов, Матвей Мичков, Максим Федотов, примет участие и Евгений Кетов как ветеран, легенда клуба и наш тренер. Надо обсудить с Алексеем Бабинцевым, который будет главным тренером нашей команды, кто сыграет в составе. Может и я сыграю, если меня допустят к игре. Надо проверить все показатели, потом тренер решит", - сказал Ротенберг.

В 2022 году турнир, организованный ФХР, проходил летом в подмосковной Балашихе.