Тренер "Спартака" Абаскаль назвал атмосферу на матче против "Пари НН" шикарной

По мнению испанского специалиста, если такая поддержка будет сохраняться, соперникам красно-белых будет тяжело в выездных играх

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Атмосфера на стадионе во время матча второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России между московским "Спартаком" и "Пари Нижний Новгород" была шикарной. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль

Во вторник "Спартак" на своем поле победил "Пари НН" со счетом 5:4.

"Первые 30 минут были лучшими нашими в сезоне, во всех компонентах. К сожалению, несогласованность Данила Пруцева и Наиля Умярова привела к голу, и я очень расстроен. Но не забываем - сегодня средний возраст команды был 23 года, и мы должны контролировать свои чувства. Но ребята - молодцы, смогли вытащить эту невероятную игру. Атмосфера на матче шикарна, если так будет и дальше - нашим соперникам будет тяжело", - сказал Абаскаль.

Тренер "Спартака" отметил эффективность полузащитника Михаила Игнатова, на счету которого гол и передача. "Игнатов был очень эффективен, он дал глубину и помог команде", - добавил Абаскаль.

Также Абаскаль прокомментировал дебют молдавского защитника Олега Рябчука, который вышел на поле на 58-й минуте. "Я хорошо его знаю, это игрок, который никогда не сдается и добавит конкуренции на позиции молодых Даниила Денисова и Даниила Хлусевича", - отметил тренер.

В турнирной таблице группы D лидирует "Спартак" (6 очков), вторым идет "Пари НН" (2), третьим - московское "Динамо" (1), четвертым - "Краснодар" (0). Свой матч второго тура "Динамо" и "Краснодар" проведут 9 августа в Москве. В третьем туре "Спартак" 29 августа примет "Динамо", "Пари НН" в этот же день дома сыграет с "Краснодаром".