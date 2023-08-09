В Раде рекомендовали запретить российским спортсменам въезжать на территории других стран

Целью проекта является недопущение участия россиян и белорусов в международных соревнованиях

ТАСС, 9 августа. Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территории российским и белорусским спортсменам, а также спортивным делегациям из этих стран. Об этом сообщила пресс-служба комитета.

Целью проекта является недопущение участия россиян и белорусов в международных соревнованиях. Данное решение обусловлено рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК), которые позволяют атлетам из России и Белоруссии выступать на турнирах в нейтральном статусе. В проекте отмечается, что "рекомендации МОК являются ошибочными, а пребывание лиц из России и Белоруссии на территориях других государств угрожает стабильности и национальной безопасности этих стран".

28 марта исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.