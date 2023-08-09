Девять мячей, пенальти и незасчитанный гол. "Спартак" одержал пятую победу подряд

Красно-белые в Кубке России по футболу со счетом 5:4 обыграли "Пари НН"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" во вторник со счетом 5:4 на своем поле выиграл у "Пари Нижний Новгород" в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России. Красно-белые одержали пятую подряд победу со старта сезона, московский клуб впервые в истории добился такого результата.

Из-за плотного календаря в стартовом составе "Спартака" вышли резервисты, с первых минут на поле не появились нидерландский нападающий Квинси Промес, форвард Александр Соболев, полузащитник Тео Бонгонда и капитан команды защитник Георгий Джикия. Однако это не помешало красно-белым активно начать - на 9-й минуте счет открыл защитник Леон Классен, который впервые вышел на поле в этом сезоне, он забил дальним ударом из-за штрафной. Для него этот мяч стал первым за "Спартак". Впервые за красно-белых сыграл голкипер Илья Свинов, но на 13-й минуте его ошибка чуть не привела к голу - после неудачной передачи мяч попал в игрока "Пари НН", но Свинов успел отбить удар. На 15-й минуте "Спартак" удвоил преимущество - отличился Данил Пруцев после передачи Михаила Игнатова.

"Пари НН" после двух пропущенных мячей стали активнее играть в атаки, на 29-й минуте после подачи углового отличился нападающий Тимур Сулейманов. "Спартак" ответил голом Павла Мелешина на 36-й минуте. После перерыве команды будто подменили - "Пари НН" забил три мяча подряд. На 46-й минуте с дальней дистанции отличился Эдгар Севикян, спустя четыре минуты после подачи с углового Кирилл Гоцук скинул мяч на Виктора Александрова, который отправил его в ворота. Следующий гол "Пари НН" стал резонансным. На 53-й минуте нижегородская команда исполнила штрафной удар, но мяч выбили защитники "Спартака", после этого красно-белые убежали в контратаку, Антон Зиньковский получил мяч около штрафной, пробил в левый верхний угол и попал в ворота. Однако после гола Зиньковского главный арбитр встречи Сергей Цыганок с помощью системы видеоассистента рефери (VAR) отменил забитый мяч, зафиксировав игру рукой у Даниила Хлусевича при подаче со штрафного в прошлом эпизоде, и назначил пенальти в ворота красно-белых. 11-метровый реализовал Сулейманов, который вывел "Пари НН" вперед - 4:3.

На помощь "Спартаку" вышли Кристофер Мартинс, Промес и Бонгонда, количество атак красно-белых увеличилось, "Пари НН" пришлось отбиваться. Вскоре замены принесли свои плоды, на 80-й минуте после передачи Промеса забил Игнатов. Полузащитник выдает лучший старт в карьере, в его активе два гола и три результативные передачи в пяти играх сезона. Точку в матче подвел сам Промес, который забил на 89-й минуте и принес победу "Спартаку". Для нидерландского нападающего этот гол стал третьим в пяти матчах текущего сезона.

В составе "Спартака" в матче с "Пари НН" дебютировал и молдавский защитник Олег Рябчук, он вышел на замену на 58-й минуте. О подписании контракта с 25-летним футболистом красно-белые объявили 7 августа. Он перешел в московскую команду из греческого "Олимпиакоса".

Эффективность Игнатова и лучшие 30 минут в сезоне

Главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль рассказал, что первые 30 минут в матче были лучшими в сезоне. "Во всех компонентах, - сказал Абаскаль журналистам. - К сожалению, несогласованность Данила Пруцева и Наиля Умярова привела к голу, я очень расстроен. Но не забываем - сегодня средний возраст команды был 23 года, мы должны контролировать свои чувства. Молодцы, смогли вытащить эту невероятную игру. Атмосфера на матче шикарна, если так будет и дальше - нашим соперникам будет тяжело".

Также тренер "Спартака" отметил эффективность Игнатова. "Он был очень эффективен, дал глубину и помог команде, - заметил Абаскаль.

Его коллега из "Пари НН" Сергей Юран считает, что команда заслужила ничью. "Классный матч получился, теперь про "Пари НН" не скажут, что мы ставим автобус или троллейбус, хотя это организованная оборона, - сказал Юран на пресс-конференции. - В первом тайме мы "зашли к себе в штрафную" и поплатились, во втором - раскрепостились, попросил [игроков в перерыве] получить удовольствие от футбола. Парни молодцы, я могу простить ошибку, но безволие и бесхарактерность - это не про мою команду. Конечно, есть внутренняя недосказанность. Мне кажется, на ничью мы наиграли".

Умяров, который был капитаном "Спартака", перед игрой получил памятную футболку в честь 100-го матча за команду. Он провел ее в игре второго тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" (2:1). "Сегодня был интересный, зрелищный и валидольный футбол, - сказал Умяров журналистам. - Хорошо, что все так закончилось. Наверное, раз мы пропустили три гола за 10 минут, была какая-то вальяжность. Конечно, хотелось бы выигрывать спокойнее, будем анализировать свои ошибки и исправлять их. Я не считаю, что мы были в нокауте, мне кажется, мы сумели выбраться за счет характера".

"Спартак" впервые одержал пять побед на старте сезона. Ранее красно-белые выиграли у "Оренбурга" (3:2), "Балтики" (2:1), казанского "Рубина" (4:1) в РПЛ, а также оказались сильнее "Краснодара" (2:1) в Кубке России. Другие команды группы D - столичное "Динамо" и "Краснодар" - проведут матч второго тура 9 августа в Москве. В турнирной таблице лидирует "Спартак" (6 очков), вторым идет "Пари НН" (2), третьим - "Динамо" (1), четвертым - "Краснодар" (0). В третьем туре "Спартак" 29 августа примет "Динамо", "Пари НН" в этот же день дома сыграет с "Краснодаром".

"Локомотив" одержал вторую победу в кубке

В другом матче дня московский "Локомотив" на выезде победил "Рубин" со счетом 1:0, единственный мяч забил Владислав Сарвели (64). 25-летний нападающий впервые отличился за "Локомотив", он перешел в московскую команду перед началом сезона-2023/24 из "Сочи". Вратарь "Локомотива" Маринато Гилерме впервые с осени 2022 года вышел на поле. В последний раз он участвовал в матче 29 октября в игре чемпионата России против ЦСКА (0:1). Также в составе "Локомотива" отсутствовал нападающий Артем Дзюба.

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов надеется, что Дзюба скоро приступит к работе с командой. "Есть определенные проблемы со здоровьем, Артем их решает, медицинский штат работает над этим, - сказал он журналистам. - Определенные нити в первом тайме были утеряны, но после изменений в перерыве забрали преимущество. Только в концовке "Рубин" стал более активно использовать вертикальный футбол, нам пришлось непросто в обороне, но самое главное, все это было без конкретных голевых эпизодов".

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко отметил, что команда старается исправлять игровые моменты, которые ее не устраивают. "Задача была не просто победить на ноль, - сказал он журналистам. - Все моменты, которые нас не устраивают, мы стараемся исправлять. Думаю, мы сделали небольшой шаг в этом направлении".

В другом матче группы B екатеринбургский "Урал" дома со счетом 1:0 обыграл "Ростов". В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (6 очков), вторым идет "Урал" (3), третьим - "Ростов" (3). Замыкает таблицу "Рубин", не набравший очков. В матче третьего тура "Локомотив" 30 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Рубин" 29 августа примет "Урал".

9 и 10 августа проведут матчи команды из групп А и С. 9 августа состоятся игры "Оренбург" - "Сочи", "Крылья Советов" - "Зенит", ЦСКА - "Факел" и "Динамо" - "Краснодар". 10 августа "Ахмат" на своем поле примет "Балтику".

Действующим обладателем трофея является ЦСКА. В суперфинале Кубка России сезона-2022/23 красно-синие обыграли "Краснодар" в серии пенальти со счетом 6:5 (основное время - 1:1). Всего армейцы побеждали в турнире восемь раз. Больше всего титулов у "Локомотива" (9).