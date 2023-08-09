Каррера будет руководить сборной мира в матче памяти о футболисте Цымбаларе

Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год и стал чемпионом России

ТАСС, 9 августа. Бывший главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера будет главным тренером сборной мира в матче памяти о шестикратном чемпионе России в составе красно-белых Илье Цымбаларе. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Российский футбольный союз пригласил меня, я приеду", - сказал Каррера.

8 августа сын Ильи Цымбаларя Олег Цымбаларь рассказал ТАСС, что в матче памяти примут участие сборная мира и легенды "Спартака". Олег Цымбаларь рассказал, что в матче могут принять участие бывший футболист сборной Франции и "Барселоны" Эрик Абидаль, бывший футболист английских "Манчестер Сити" и "Арсенала" Эммануэль Адебайор, бывший футболист английского "Челси" Флоран Малуда.

Илья Цымбаларь умер 28 декабря 2013 года. В составе "Спартака" он стал шестикратным чемпионом страны и двукратным обладателем кубка России.

Каррере 59 лет, он был главным тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководстом красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/17, также в 2017 году московская команда стала обладателем Суперкубка России. Последним местом работы специалиста был итальянский "Бари", который Каррера тренировал с февраля по апрель 2021 года.