Футболист "Пари НН" Трошечкин пожаловался на большое количество негатива о команде в СМИ

На старте сезона нижегородский клуб в пяти матчах одержал одну победу - в игре Кубка России команда обыграла московское "Динамо"

МОСКВА, 9 августа. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. СМИ часто негативно высказываются об игре футбольного клуба "Пари Нижний Новгород", если этого будет меньше, то все у команды станет хорошо. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник "Парии НН" Александр Трошечкин.

8 августа "Пари НН" уступил на выезде московскому "Спартаку" со счетом 4:5 в матче второго тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России.

"Ничего не случилось после 4:3 в нашу пользу, можно сказать, тяжело было, нужно в психологии добавлять, повели, могли продолжать в том же духе, но как бы у соперника вышли ребята поопытнее, стало потяжелее, - сказал Трошечкин. - Плюс нам не хватало коммуникации, наверное, между нами и некоторыми новичками, это и вылилось в пропущенные мячи. Что касается старта "Пари НН", то если брать сухой результат, то, конечно, неудовлетворительно, если брать игру, то я думаю, что безнадеги точно нет. Если будет меньше вот этого негатива в прессе по поводу всего, если мы будем меньше обращать внимание на это все, то все будет у нас хорошо. В этом я уверен, потому что это на поле видно".

"Мы четыре мяча забили на выезде "Спартаку", мы в целом загнали "Краснодар" во втором тайме на выезде (0:1), мы играли первый тайм с "Зенитом" (0:2) без особых проблем, но опять же пока результата нет. Но я думаю, что с такой игрой, самоотдачей, с нашим характером он будет. Негатив от СМИ? В СМИ чувствуется, я читал после матча с "Уралом" (0:0), что мы блекло играли, почему-то про "Урал" так не написали, где-то в телеграм-каналах читал. То есть это такое, что вот мы не забили ни одного мяча, считают XG, но смотрите по моментам. Да, чтобы забивать, нужно бить в створ ворот, с "Краснодаром" мы не попали в створ, поэтому XG маленький, но моментов было больше", - добавил Трошечкин.

На старте сезона "Пари НН" в пяти матчах одержал одну победу - в игре Кубка России команда обыграла московское "Динамо" (1:1, 4:3 по пенальти). Также команда уступила петербургскому "Зениту" (0:2), "Краснодару" (0:1) и сыграла вничью с екатеринбургским "Уралом" в матчах Мир - Российской премьер-лиги. "Чувствую ли я, что за СМИ следят другие футболисты нашей команды? Не то, чтобы следим, просто вы третий человек, кто меня спрашивает примерно одинаковый вопрос по поводу того, что нет мячей, нет результата, - отметил Трошечкин. - Просто чуть-чуть ровнее смотрите и все. Перспективы "Пари НН"? Уверенность, что обойдемся без вылета и стыковых матчей есть, нужно работать".