Смагин считает Непомнящего одним из фаворитом Кубка мира по шахматам

Вице-президент Федерации шахмат России также отметил хорошую игру на турнире Магнуса Карслена и Фабиано Каруаны

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен, американец Фабиано Каруана и россиянин Ян Непомнящий являются главными претендентами на победу в Кубке мира по шахматам. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

"Сейчас Карлсен, Каруана и Ян показывают очень хорошую, крепкую игру, мне кажется, они главные претенденты на победу, - сказал Смагин. - Карлсен пока очень легко проходит в классике, но пока ему и достаются удобные соперники, которых он хорошо знает. У Каруаны есть давняя болезнь, когда он получает огромный перевес и не добивает соперника, но мне очень нравится, как он играет. Ян тоже играет уверенно, он показал, что может спокойно перейти в рапид и здорово там сыграть".

"Удивило попадание многих ветеранов, прошли [Петр] Свидлер, [Василий] Иванчук, [Руслан] Пономарев, но надо понимать, что это шахматисты высочайшего уровня. Также здесь свою силу показывают представители Индии, которые якобы являются "средничками". Посмотрим, как будут дальше развиваться события, но этот Кубок мира очень непредсказуем", - добавил собеседник агентства.

Кубок мира проходит в Баку. Мужской турнир завершится 23 августа ( в случае тай-брейка 24 августа). По итогам турнира три лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов, который пройдет в 2024 году. Непомнящий уже на него отобрался, как проигравший в матче за мировую шахматную корону китайцу Дин Лижэню.