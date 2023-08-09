Московское "Торпедо" проведет ближайший домашний матч Первой лиги на "Арене-Химки"

21 августа столичный клуб в шестом туре Первой лиги сыграет с "Нефтехимиком"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ближайший домашний матч московского футбольного клуба "Торпедо" в Мелбет - Первой лиге пройдет на стадионе "Арена-Химки". Об этом сообщает пресс-служба "Торпедо".

21 августа черно-белые в шестом туре Первой лиги примут нижнекамский "Нефтехимик".

6 августа "Торпедо" объявило о том, что следующие домашние игры команда не будет проводить на стадионе "Лужники" из-за концертных мероприятий и реновации газона. "Торпедо" проводило матчи на "Лужниках" с сентября 2022 года.

Стадион "Лужники" был открыт в 1956 году. Летом 1980 года на нем прошла церемония открытия летних Олимпийских игр. После реконструкции, завершившейся в 2017 году, арена вмещает 81 тысячу человек и является самым большим стадионом России.