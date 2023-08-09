СМИ: "Зенит" начал переговоры о переходе с футболистом сборной Италии Дзаньоло

Итальянский полузащитник с февраля выступает за турецкий "Галатасарай"

ТАСС, 9 августа. Петербургский футбольный клуб "Зенит" вступил в переговоры о переходе с итальянским полузащитником Николо Дзаньоло, который выступает за турецкий "Галатасарай". Об этом на своей странице в X ("икс", ранее Twitter) сообщил журналист турецкого портала Sports Digitale Ягыз Сабунджуоглу.

"Зенит" интересуется Дзаньоло. Петербургский клуб официально вступил в переговоры по трансферу игрока", - написал Сабунджуоглу.

Дзаньоло 24 года, он перешел в "Галатасарай" в феврале 2023 года. За турецкий клуб полузащитник провел 12 матчей, забил 5 голов и отдал 1 голевую передачу, в сезоне-2022/23 вместе со стамбульской командой Дазньоло стал чемпионом Турции. Ранее Дзаньоло выступал за итальянские "Интер" и "Рому", с которой стал победителем Лиги конференций в сезоне-2021/22.

За сборную Италии Дзаньоло выступает с 2019 года, в составе национальной команды полузащитник провел 13 игр, забив 2 мяча и отдав 1 голевую передачу. Вместе со сборной Италии Дзаньоло в 2023 году стал бронзовым призером Лиги наций.