Шипов считает, что Костенюк будет непросто отобраться на турнир претенденток

В третьем раунде Кубка мира 12-я чемпионка мира уступила Теодоре Иньяц из Сербии

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Поражение 12-й чемпионки мира по шахматам Александры Костенюк в третьем круге Кубка мира поставило под угрозу ее отбор на турнир претенденток. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Костенюк в третьем круге проиграла сербке Теодоре Иньяц, которая в следующем раунде сыграет с россиянкой Полиной Шуваловой. В марте Костенюк сменила российское спортивное гражданство на швейцарское.

"Меня очень удивило поражение Костенюк, и даже не факт проигрыша, а как зрело сыграла сербская шахматистка, которую раньше особо не замечали, - сказал Шипов. - Думаю, она не будет подарком для Полины Шуваловой. Что касается Костенюк, то после этого проигрыша ее участие в турнире претенденток находится под угрозой, так как у нее осталась одна возможность отобраться - через "Большую швейцарку", а это будет сделать очень непросто. Что касается дальнейшего участия россиян, пробившихся в четвертый круг, им не достались непобедимые чемпионы мира, а значит, шансы выйти дальше есть у всех".

Кубок мира проходит в Баку и завершится 23 августа (в случае тай-брейка в мужском турнире 24 августа). По итогам турнира три лучшие шахматистки получат право сыграть на турнире претенденток, который пройдет в 2024 году.