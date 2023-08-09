Канадский хоккеист О'Делл подписал новый контракт с московским "Динамо"

Контракт рассчитан на один сезон

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Канадский нападающий Эрик О'Делл подписал новое соглашение с московским клубом Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо". Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт с игроком рассчитан на один сезон.

О'Деллу 33 года, он выступает за "Динамо" с сезона-2021/22. В прошлом сезоне канадец в 35 матчах регулярного чемпионата набрал 31 очко (16 шайб + 15 голевых передач). В плей-офф нападающий в 6 играх набрал 7 (5+2) очков. В сезоне-2022/23 бело-голубые в первом раунде плей-офф уступили нижегородскому "Торпедо" со счетом 2-4 в серии.

Ранее в КХЛ О'Делл выступал за "Сочи", магнитогорский "Металлург" и новосибирскую "Сибирь". Также канадец выступал за клуб Национальной хоккейной лиги "Виннипег". В составе сборной Канады нападающий завоевал бронзу Олимпийских игр 2018 года, а также стал победителем юниорского чемпионата мира, который прошел в 2008 году в Казани.