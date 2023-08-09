Шесть боксерских федераций вошли в альтернативную IBA организацию

В организации заявили, что будут добиваться признания со стороны МОК

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Организация World Boxing, являющаяся альтернативной Международной ассоциации бокса (IBA), приняла в свой состав шесть национальных федераций. Об этом сообщает пресс-служба World Boxing.

В состав организации вошли национальные боксерские федерации США, Новой Зеландии, Австралии, Великобритании, Англии и Нидерландов. Сообщается, что все федерации прошли строгий процесс подачи заявок и примут участие в первом конгрессе World Boxing, который пройдет в ноябре 2023 года. В World Boxing заявили о том, что будут добиваться признания со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) и планируют работать над сохранением бокса в программе летних Олимпийских игр 2024 года в Лос-Анджелесе.

World Boxing была создана в апреле после того, как федерации бокса США и Великобритании объявили о выходе из IBA, руководителем которой с конца 2020 года является россиянин Умар Кремлев. IBA отказалась следовать рекомендациям МОК о лишении спортсменов России и Белоруссии национальной идентификации в связи с событиями на Украине, на ее турнирах боксеры обеих стран выступают без каких-либо ограничений. World Boxing была создана в знак протеста против этого решения.

В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания из-за финансового и управленческого кризиса в организации. МОК потребовал от международной федерации провести реформы и отстранил ее от организации боксерского турнира на Олимпиаде в Токио, которая прошла в 2021 году. Впоследствии МОК неоднократно выражал сомнение в прозрачности управления IBA.

5 июня 2023 года IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах, но 7 июня исполком МОК рекомендовал лишить статуса признания IBA. 22 июня сессия МОК лишила IBA статуса признания.