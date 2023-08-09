СМИ: футболист "Динамо" Захарян может перейти в испанский "Реал Сосьедад"

Сообщается, что главной целью для испанского клуба является покупка нидерландца Донни ван де Бека

ТАСС, 9 августа. Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна рассматривает возможность приобретения полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом сообщает испанский портал Noticias de Gipuzkoa.

По информации источника, клуб планирует приобрести нидерландского полузащитника английского "Манчестер Юнайтед" Донни ван де Бека, Захарян является альтернативной опцией для "Реал Сосьедада". Также клуб из Сан-Себастьяна рассматривает возможность трансфера полузащитника английского "Манчестер Сити" Джеймса Макати.

Захаряну 20 лет, он дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 88 матчей, в которых забил 18 голов и сделал 25 результативных передач. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.