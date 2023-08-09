Футболиста "Оренбурга" Мансилью дисквалифицировали на два матча за грубую игру

Нападающий совершил серьезное нарушение правил в матче с "Уралом", отметил глава КДК РФС

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал аргентинского нападающего "Оренбурга" Брайана Мансилью на два матча чемпионата страны по итогам игры третьего тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского "Урала". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

5 августа "Оренбург" дома проиграл "Уралу" со счетом 0:2. Мансилья получил красную карточку на седьмой минуте встречи.

"КДК РФС принял решение дисквалифицировать Мансилью на два матча РПЛ, - сказал Григорьянц. - Мансилья совершил серьезное нарушение правил, игрок и юрист приняли участие в заседании комитета по видео-конференц-связи".

Мансилье 26 лет, в сезоне-2022/23 он выступал за "Оренбург" на правах аренды, перейдя из аргентинского "Расинга". 1 июля "Оренбург" выкупил футболиста. В прошлом сезоне Мансилья провел 25 матчей в составе российского клуба, забив 5 мячей и отдав 7 результативных передач. В ближайших двух турах "Оренбург" сыграет с "Краснодаром" (12 августа) и "Ахматом" (20 августа).