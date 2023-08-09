Во время матча один из игроков получил травму после попадания брошенного с трибун предмета

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал медийную команду 2Drots на 25 тыс. рублей за брошенный болельщиками в игрока предмет после матча первого раунда "пути регионов" Фонбет - Кубка России против "Сахалина" из Южно-Сахалинска. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

Матч между 2Drots и "Сахалином" завершился победой медийной команды со счетом 2:0.

"Игроку 2Drots была нанесена травма после броска флакона от вейпа, - сказал Григорьянц. - На заседании была юрист 2Drots, рассмотрели материалы дела, протокол судьи. За бросание предмета и попадание в игрока - оштрафовать 2Drots на 25 тыс. рублей и предупредить, что в случае повторения будут более строгие санкции".

В матче второго раунда 2Drots на выезде сыграет против "Мурома", встреча пройдет 22-24 августа.