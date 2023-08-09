Прощание с бывшим футболистом ЦСКА Мандрыкиным пройдет 10 августа на "ВЭБ-Арене"

Похороны состоятся на Перепечинском кладбище

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Церемония прощания с бывшим вратарем московского ЦСКА и сборной России по футболу Вениамином Мандрыкиным пройдет 10 августа на домашнем стадионе армейцев "ВЭБ-Арене". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

Мандрыкин умер 6 августа в возрасте 41 года. Церемония прощания пройдет с 10:30 мск до 12:00 мск. 9 августа сестра бывшего игрока ЦСКА Жанна Мандрыкина сообщила ТАСС, что похороны пройдут на Химкинском кладбище, пресс-служба армейцев в среду уточнила, что похороны состоятся на Перепечинском кладбище.

В ноябре 2010 года Мандрыкин попал в ДТП, в результате которого сломал позвоночник и повредил спинной мозг. После этого футболист проходил процесс реабилитации, однако был лишен возможности самостоятельно передвигаться. Помимо ЦСКА, Мандрыкин выступал за владикавказскую "Аланию", томскую "Томь", "Ростов", "Спартак" из Нальчика и брянское "Динамо". Вместе с армейцами игрок четыре раза выиграл Кубок России, трижды стал победителем чемпионата и суперкубка страны. В сезоне-2004/05 в составе ЦСКА он выиграл Кубок УЕФА (сейчас - Лига Европы). За сборную России вратарь провел два матча.