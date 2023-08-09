Путин наградил орденом Почета двукратного призера Олимпиад Тер-Ованесяна

Заслуженный тренер СССР удостоен награды за заслуги в области физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил двукратного бронзового призера Олимпийских игр в прыжках в длину Игоря Тер-Ованесяна орденом Почета. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

85-летний Тер-Ованесян удостоен награды за заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу. В его активе бронза Олимпиады 1960 года в Риме и Игр 1964 года в Токио. Также он завоевал три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, он был рекордсменом мира с прыжком на 8,35 метра. Рекорд был установлен 19 октября 1967 года и был побит 18 октября 1968 года американцем Бобом Бимоном (8,90 метра). Тер-Ованесян является заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером СССР.