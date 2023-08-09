Тарасова назвала смешными инициативы Рады против российских и белорусских спортсменов

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины принял проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территории российским и белорусским спортсменам

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Инициативы украинского парламента по недопуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования и запрету на рукопожатие с ними выглядят смешно. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

"Мало ли они что они еще скажут и придумают со злости, - сказала Тарасова. - Что касается запрета на рукопожатие, то даже смешно об этом говорить: с одними можно, а с нашими - нельзя".

"Почему вы считаете, что к их мнению будут прислушиваться? Им хочется, чтобы нас никуда не пускали, руки не жали, не говорили ни "здравствуйте", ни "до свидания", но это не означает, что все остальные так будут делать. Даже слышать это смешно. Видимо, они все вопросы у себя в стране решили и теперь занялись такими проблемами", - добавила она.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины на этой неделе принял проект обращения к лидерам и парламентам иностранных государств об ограничении въезда на их территории российским и белорусским спортсменам. Кроме того, комитет предлагает международным федерациям отменить обязательные рукопожатия и поклоны на турнирах, где выступают украинские и российские или белорусские спортсмены.

Инициативы комитета по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины стали реакцией на инцидент, который произошел на чемпионате мира по фехтованию между украинкой Ольгой Харлан и россиянкой Анной Смирновой. 27 июля Харлан победила Смирнову в фехтовании на саблях в 1/32 финала, но была дисквалифицирована за отказ от обязательного рукопожатия после поединка.

Международный олимпийский комитет выступил с просьбой "деликатнее относиться к ситуациям, связанным с украинскими и нейтральными спортсменами", после чего Международная федерация фехтования (FIE) приостановила наказание Харлан, что позволило той выступить в командных соревнованиях. Также FIE упразднила правило об обязательном рукопожатии фехтовальщиков по окончании поединка.