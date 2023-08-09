9 августа, 14:01
Летние паралимпийские виды спорта

Рожков провел рабочую встречу с гендиректором Азиатского паралимпийского комитета

Софья Сандурская/ ТАСС
Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожокв
© Софья Сандурская/ ТАСС

Стороны обсудили вопросы проведения соревнований и внесения результатов лицензированных спортсменов в международный рейтинг

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков провел рабочую встречу с генеральным директором Азиатского паралимпийского комитета Тареком Соуаи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ПКР.

Рабочая встреча состоялась 9 августа в офисе ПКР.

"Сегодня в офисе ПКР глава организации Павел Рожков провел рабочую встречу с генеральным директором Азиатского паралимпийского комитета Тареком Соуаи, назначенным Международным паралимпийским комитетом техническим делегатом на соревнования по легкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения, проводимые в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт". Стороны обсудили вопросы проведения соревнований и внесения результатов лицензированных спортсменов в международный рейтинг, в соответствии с которым проходит квалификация на Паралимпийские игры 2024 года в Париже", - сообщили в ПКР.

Также стороны рассмотрели вопросы по организации и проведению в рамках соревнований обучающего семинара по паралимпийской легкой атлетике для судей и технических специалистов. Соревнования пройдут в Чебоксарах с 12 по 16 августа. Вне зачета в летних играх паралимпийцев также примут участие ведущие российские легкоатлеты с интеллектуальными нарушениями и паралимпийская сборная Белоруссии. В общей сложности участниками соревнований станут более 350 спортсменов. 

Теги:
Летние паралимпийские виды спорта
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