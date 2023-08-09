РФС пригласил Черчесова и Карпина на матч легенд "Спартака" и сборной мира

Директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин отметил, что тренеры могут стать помощниками Олега Романцева, который будет руководить легендами "Спартака"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) пригласил на матч памяти шестикратного чемпиона России в составе московского "Спартака" Ильи Цымбаларя специалистов, которые внесли вклад в историю российского футбола и красно-белых, среди них тренеры Станислав Черчесов и Валерий Карпин. Об этом ТАСС сообщил директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

8 августа сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил ТАСС, что в честь его отца будет проведен матч легенд "Спартака" и сборной мира. Ранее в среду бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера сообщил "Спорт-экспрессу", что будет руководить сборной мира в этом матче.

"Матч памяти такого футболиста, как Илья Цымбаларь, достоин аншлага, - сказал Терешин. - РФС постарается сделать все возможное, чтобы он случился. Мы приглашаем на него всех, кто внес свой вклад в летопись российского футбола и столичного клуба "Спартак". Безусловно, на тренерском мостике красно-белых должен быть Олег Иванович Романцев. Но, уверен, если позволит график, к нему присоединятся и Станислав Саламович [Черчесов], и Валерий Георгиевич [Карпин]. Конечно, нельзя забывать и заслуженных ветеранов - надеемся увидеть в раздевалке Никиту Симоняна, Александра Мирзояна, Рината Дасаева, Вагиза Хидиятуллина".

"Сборную мира мы собираем в ручном режиме. Сейчас это очень непросто. Помогают даже журналисты. Нет сомнений, что Карреру будут рады видеть спартаковские болельщики - поэтому мы его пригласили", - добавил Терешин.

Карпину 54 года, он является главным тренером сборной России и "Ростова". Специалист выступал за "Спартак" с 1990 по 1994 год, а также был главным тренером команды с 2009 по 2012 и с 2012 по 2014 годы. Черчесову 59 лет, его последним клубом был венгерский "Ференцварош", который он покинул 19 июля. Ранее Черчесов был игроком "Спартака" с 1984 по 1987 годы, а также с 1989 по 1991 год и с 1992 по 1993 год, также выступал за красно-белых в 1995 и 2005 годах. Он был главным тренером "Спартака" с 2007 по 2008 год.