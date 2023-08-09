9 августа, 15:09
Футбол в России

Вратарь "Спартака" Максименко заразился вирусной инфекцией

Сергей Бобылев/ ТАСС
Вратарь "Спартака" Александр Максименко
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Голкипер пропустил матч Кубка России с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко заразился вирусной инфекцией. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов.

8 августа "Спартак" дома победил "Пари Нижний Новгород" со счетом 5:4 в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Максименко отсутствовал в заявке "Спартака" на матч, место в воротах занял Илья Свинов.

"У Максименко вирусная инфекция. Он лечится, идет на поправку. Надеемся, скоро вернется в строй", - сказал Зеленов.

Максименко 25 лет, за основную команду "Спартака" он выступает с 2018 года. В текущем сезоне вратарь провел четыре матча во всех турнирах, пропустив четыре мяча. В ближайшем матче "Спартак" на выезде сыграет с екатеринбургским "Уралом" 11 августа в матче четвертого тура РПЛ. 

Теги:
Российский футбол
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