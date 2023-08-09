Проекты "Ты в игре" примут участие в марафоне инициатив в рамках Дня физкультурника

12 августа при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" пройдет День физкультурника

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Проекты конкурса "Ты в игре" будут участвовать в марафоне спортивных инициатив в рамках Дня физкультурника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе АНО "Национальные приоритеты".

12 августа при поддержке федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" пройдет День физкультурника.

"Эффективность конкурса "Ты в игре" подчеркивается тем, что он дает импульс проектам развиваться и масштабироваться, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба "Национальных приоритетов". - Авторы проводят мероприятия, придумывают новые спортивные активности, вовлекая граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом. К марафону спортивных инициатив присоединились авторы проектов из более чем 20 регионов страны. Осенью мы запускаем уже четвертый сезон конкурса, надеемся, что энтузиастов, готовых внедрять свои спортивные идеи, станет еще больше".

В пресс-службе отметили, что спортивные инициативы участников конкурса "Ты в игре" пройдут по всей России - от Сахалина до Калининграда. Все желающие смогут принять участие в велозабегах, уличных тренировках, паркуре и брейке, поиграть в футбол и баскетбол, поплавать на сапе и отправиться в небольшой туристический поход. Мероприятия запланированы в Сахалинской области, Амурской области, Республике Марий Эл, Омской области, Республике Башкортостан, Вологодской области, Краснодарском крае, Калининградской области и других регионах страны.

Конкурс "Ты в игре" направлен на выявление и поддержку креативных спортивных инициатив, соответствующих целям федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", популяризацию массового спорта и здорового образа жизни, а также вовлечению как можно большего количества людей в регулярные занятия физической культурой и спортом. Первый сезон "Ты в игре" привлек 2 608 заявок из 85 регионов РФ, второй - 4 027 заявок, третий - более 11 тыс.

Национальный проект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.