Непомнящий сыграл вничью в первой партии четвертого раунда Кубка мира по шахматам

Вторая партия матча с Нихалом Сарином из Индии пройдет 10 августа

ТАСС, 9 августа. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами сыграл вничью с представителем Индии Нихалом Сарином в первой партии матча четвертого раунда Кубка мира по шахматам. Соревнования проходят в Баку.

Вторая партия состоится 10 августа. Победитель матча в четвертьфинале встретится с лучшим в противостоянии француза Этьена Бакро и индийца Видита Гуджрати. В первой партии этого матча сильнее оказался Гуджрати.

В других партиях четвертого раунда российский гроссмейстер Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с индийским шахматистом Доммараджу Гукешем, россиянин Петр Свидлер белыми фигурами завершил вничью партию против азербайджанца Ниджата Абасова. Первый номер рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE) норвежец Магнус Карлсен черными фигурами уступил 18-летнему немцу Винсенту Каймеру, занимающему 34-е место в рейтинге FIDE. В женских соревнованиях россиянка Александра Горячкина черными фигурами сыграла вничью с представительницей Грузии Нино Бацилашвили.

Матчи каждого раунда турнира состоят из двух партий с контролем времени FIDE - игроки имеют 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого. Если матч завершается вничью, для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени. Три лучших шахматиста получат право сыграть в турнире претендентов и турнире претенденток, которые состоятся в 2024 году. Общий призовой фонд мужского турнира составляет более $1,8 млн, женского - более $676 тыс.

Из-за санкций FIDE российские шахматисты выступают на турнире в нейтральном статусе. Мужской турнир завершится 23 августа (в случае тай-брейка - 24 августа). Женский турнир завершится 20 августа (в случае тай-брейка - 21 августа).