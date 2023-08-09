Зарипов рассказал, что в скором времени поговорит с "Ак Барсом" о своем будущем в клубе

Бывший форвард "Ак Барса" и "Металлурга" в среду проведет прощальный матч в Казани

КАЗАНЬ, 9 августа. /ТАСС/. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина и трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов намерен в ближайшем будущем поговорить с руководством казанского "Ак Барса" о своей работе в клубе. Об этом он рассказал журналистам.

Бывший форвард "Ак Барса" Зарипов провел свой последний матч 24 февраля против "Металлурга" в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге.

"Находимся в тесном контакте с клубом, есть хорошее общение, изучение друг друга. Думаю, в ближайшем будущем сядем и открыто пообщаемся с руководством "Ак Барса". Мне очень хочется остаться в развитии хоккея", - сказал Зарипов.

"Все победы достались через тяжелый труд. Мне приятно, что являюсь самым титулованным игроком. Точно скажу, что я не халтурил, как говорится, не срезал, не обманывал. Похоже, пришло мое время отдыхать, а дальше посмотрю, что делать", - отметил он.

Бывший форвард "Ак Барса" и "Металлурга" в среду проведет прощальный матч в Казани. "Уверен, что матч, связанный с "Металлургом", будет, скорее всего, в следующем году, но имени [Сергея] Мозякина (партнера Зарипова по "Металлургу" - прим. ТАСС). Хотели провести его в этом году, но по стечению обстоятельств перенесли", - отметил он.

В Казани Зарипов сыграет вместе с капитаном "Вашингтона" Александром Овечкиным. "Открою секрет, что совсем было не тяжело его пригласить. Благодарен, что он так отнесся ко мне", - добавил Зарипов.