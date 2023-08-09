МОК объяснил решение не расследовать заявление Сотниковой о положительной допинг-пробе

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил Национальному олимпийскому комитету (НОК) Южной Кореи решение не проводить расследование в связи с заявлением олимпийской чемпионки по фигурному катанию Аделины Сотниковой о положительной допинг-пробе тем, что в то время не было заведено дела о допинге. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе организации.

"МОК разъяснил ситуацию Корейскому спортивному и олимпийскому комитету. В то время не было никакого дела о допинге, поэтому МОК не может давать комментариев", - говорится в заявлении организации.

11 июля Национальный олимпийский комитет Южной Кореи заявил о намерении обратиться в МОК с просьбой расследовать комментарий Сотниковой. Россиянка в интервью YouTube-каналу Tatarka FM рассказала, что в 2014 году сдала допинг-пробу, которая дала положительный результат, однако избежала наказания после проверки пробы Б. Второе место в женском одиночном катании на Играх в Сочи заняла южнокореянка Ким Ён А.

На этой неделе южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на представителя НОК Южной Кореи сообщило, что МОК не будет расследовать заявление Сотниковой, потому что все ее пробы были отрицательными.

Сотниковой 27 лет, в 2014 году она стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.