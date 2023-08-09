Сборная России по баскетболу вновь обыграла команду Ирана в товарищеском матче

Россияне выиграли со счетом 71:57

ПЕРМЬ, 9 августа. /ТАСС/. Команда России по баскетболу со счетом 71:57 оказалась сильнее сборной Ирана в товарищеском матче. Встреча прошла в Перми.

Перед началом матча под своды дворца спорта "Молот" подняли майку с фамилией президента Единой лиги ВТБ и основателя пермского клуба "Урал-Грейт" Сергея Кущенко. Также губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подарил Кущенко медаль в честь 300-летия Перми.

Первый матч команд состоялся 7 августа. В нем сборная России одержала победу со счетом 72:59.

1 марта 2022 года Международная федерация баскетбола временно отстранила все российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.