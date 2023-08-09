Кириленко: нынешняя сборная России по баскетболу могла бы выйти в плей-офф чемпионата мира

Российская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана, в понедельник россияне победили со счетом 72:59, а в среду - 71:57

ПЕРМЬ, 9 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборной России по баскетболу уже по силам выходить в плей-офф чемпионата мира по баскетболу. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Российская национальная команда провела в Перми две товарищеские встречи с командой Ирана. В понедельник сборная России победила со счетом 72:59, а в среду - 71:57.

"Для меня результат этих матчей с Ираном в меньшей степени важен. Важно, чтобы мы увидели рисунок команды с прицелом на будущие два-три года, и он есть. Есть лидеры, на которых тренерский штаб может сделать ставку, - сказал Кириленко. - Вижу, что даже сейчас, участвуй мы на чемпионате мира, тот же состав, плюс три-четыре ветерана, и выйти в плей-офф было бы по силам. Да, в первую тройку попасть было бы сложно, но из группы эта сборная могла бы выходить".

"Недооценивать нашу команду не надо. Она нестабильна, да, но играть может с абсолютно любым соперником", - добавил президент РФБ.